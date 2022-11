Regno Unito: cancelliere Hunt, i prossimi due anni saranno difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Regno Unito i prossimi due anni saranno difficili. Lo ha detto il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, parlando all’emittente “Sky News”. Giusto ieri, Hunt ha illustrato alla Camera dei comuni il suo programma fiscale di medio termine, la cosiddetta Dichiarazione d’autunno. Il governo – ha dichiarato il cancelliere - “non sta facendo finta che questo non sarà un periodo difficile per tutti”. “Stiamo facendo assolutamente tutto quello che possiamo per aiutare le persone”, ha continuato Hunt. Il responsabile del Tesoro britannico ha anche giustificato la scelta di indicizzare le pensioni all’inflazione ma di non fare altrettanto per i dipendenti pubblici: i pensionati “non sono in grado di lavorare di più o più a lungo allo stesso modo di coloro che sono in età da lavoro”. (Rel)