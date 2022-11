Pil: Confcommercio, peggiora quadro economico, recessione più probabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peggiora il quadro economico italiano, con un’inflazione "ancora elevata", e una recessione che “si vede”. E' quanto emerge dalla congiuntura Confcommercio relativa al mese di novembre. Segnali di preoccupazione provengono dagli operatori del commercio, che ad ottobre evidenziano un peggioramento del clima di fiducia con attese di ridimensionamento della domanda. L’inflazione si conferma uno dei problemi principali: a ottobre la variazione del 3,4 per cento congiunturale (incremento di dimensioni simili a quello osservato complessivamente tra gennaio 2016 e gennaio 2021) ha portato il tasso di variazione su base annua all’11,8 per cento. Secondo le nostre stime nel mese di novembre l’inflazione dovrebbe registrare un incremento dello 0,4 per cento, lasciando sostanzialmente invariato il tasso di crescita tendenziale (11,7 per cento). La minor dinamicità dell’inflazione nel mese in corso non sembra, peraltro, preludere all’inizio di una fase di rientro che potrebbe concretizzarsi solo a partire dal secondo quarto del prossimo anno. (segue) (Rin)