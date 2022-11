Pil: Confcommercio, peggiora quadro economico, recessione più probabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sempre più probabile una recessione tecnica nei trimestri a cavallo della fine del 2022. Secondo le nostre stime a novembre il Pil dovrebbe registrare una riduzione dello 0,7 per cento congiunturale, accentuando la tendenza al ridimensionamento dell’attività economica iniziata a settembre. Nel confronto annuo la variazione, nel mese in corso, si dovrebbe attestare allo 0,4 per cento, in ulteriore rallentamento rispetto ai mesi precedenti. Ad ottobre i consumi, espressi nella metrica dell’ICC, si sono ridotti nel confronto annuo (-1,4 per cento), effetto di una contrazione per della domanda per i beni (-2,7 per cento) e di una crescita per i servizi (+2,1 per cento). All’interno dell’aggregato dei beni per alcuni segmenti (alimentari, mobili ed elettrodomestici) la flessione su base annua comincia ad assumere toni significativi. Rimane critica la situazione nel settore dell’automotive nonostante il lieve miglioramento di ottobre. Il rallentamento congiunturale della domanda si inserisce in un contesto in cui il differenziale con il 2019 è ancora rilevante. Nel complesso del periodo gennaio-ottobre 2022, l’ICC manifesta una riduzione di 4,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019. Divari più rilevanti si registrano per i servizi (-12,0 per cento). (Rin)