Libia: Onu esprime preoccupazione per situazione 70 detenuti nel carcere di Mitiga

- La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso la sua grave preoccupazione per le notizie allarmanti secondo cui più di 70 detenuti nella prigione di Mitiga sono in sciopero della fame. "I detenuti sono in sciopero da ottobre per protestare contro la prolungata detenzione arbitraria di molti di loro, le condizioni di detenzione e maltrattamenti, compreso il rifiuto di visite familiari e cure mediche", si legge nel comunicato della missione Onu. "I rapporti indicano che il trattamento dei carcerati in sciopero è peggiorato nelle ultime settimane, in quello che sembra essere un atto di vendetta. La missione chiede alle autorità giudiziarie di indagare su queste informazioni, rilasciare immediatamente tutti i detenuti senza base legale e garantire i diritti di tutti i detenuti in linea con gli obblighi internazionali e le leggi nazionali della Libia", ha concluso Unsmil. (Lit)