Russia-Usa: viceministro Esteri Rjabkov, non abbiamo niente da discutere sull'Ucraina

- La Russia non ha niente da discutere con gli Stati Uniti per quanto riguarda l'Ucraina. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "No, quanto all'Ucraina, semplicemente non c'è nulla di cui parlare con gli Stati Uniti", ha risposto il diplomatico alla domanda su possibili contatti tra Mosca e Washington. Rjabkov ha spiegato che ora i negoziati sono impossibili a causa del "radicale contrasto di posizioni". (Rum)