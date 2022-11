Libia: presidente parlamento di Tobruk convoca sessione lunedì 21 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha convocato una sessione ufficiale lunedì 21 novembre nella città di Bengasi, nell'est del Paese, per discutere una serie di leggi all'ordine del giorno. Lo ha rivelato il deputato Jebril Ouahaida in dichiarazioni all'emittente televisiva "Libya Al Ahrar". Durante la sessione si voterà per l'elezione del secondo vicepresidente della Camera dei rappresentanti, mentre il secondo punto all'ordine del giorno sarà dedicato a eventuali “nuove attività” non meglio precisate. (Lit)