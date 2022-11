Regno Unito: nuovi scioperi del Royal Mail, servizio postale fermo la vigilia di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del Royal Mail, il servizio postale britannico, indiranno altri sei giorni di sciopero a dicembre, inclusa la vigilia di Natale. I membri del sindacato dei lavoratori della comunicazione (Cwu) scioperano il 9, 11, 14, 15, 23 e 24 dicembre, oltre ai 24, 25, 30 novembre e primo dicembre già annunciati. Le dimostrazioni sono l’ultimo capitolo di una disputa di lunga data su salari e condizioni lavorative e segue scioperi analoghi organizzati ad agosto e settembre. Quest'anno il Regno Unito ha visto manifestazioni sindacali in una varietà di settori, tra cui personale ferroviario, avvocati penalisti e lavoratori portuali, con retribuzione e condizioni lavorative quasi sempre al centro delle controversie. Gli scioperi del servizio postale si aggiungeranno ad altri già previsti per dicembre. Anche il sindacato degli infermieri, infatti, potrebbe presto annunciare le date di una serie di scioperi da tenersi il mese prossimo a meno che il governo non porti un accordo sul tavolo nei prossimi cinque giorni.(Rel)