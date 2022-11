Usa-Thailandia: Blinken ha incontrato il premier Prayuth e il ministro degli Esteri Don

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato il primo ministro e il ministro degli Esteri della Thailandia, Prayuth Chan-o-cha e Don Pramudwinai, a margine degli incontri della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Bangkok. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, Secondo cui Blinken si è congratulato per l'organizzazione dell'evento da parte della Thailandia, definendola una "solida base" su cui gli Usa edificheranno gli eventi della Cooperazione il prossimo anno. Il segretario ha ringraziato inoltre il Paese per aver riunito le 21 economie dell'Apec "in un momento critico nel quale il mondo attraversa sfide senza precedenti". Blinken e Don hanno celebrato la firma del Comunicato congiunto sull'alleanza e il partenariato strategici e il lancio dei negoziati per la Cornice economica dell'Indo-Pacifico (Ipef). (Was)