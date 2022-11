Corea del Nord: vicepresidente Usa Harris condanna lancio missile balistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha condannato il lancio di un missile balistico a lungo raggio effettuato stamattina dalla Corea del Nord, nel corso di un incontro organizzato con i leader di Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Canada proprio per discutere l'ultima provocazione di Pyongyang. "Condanniamo con forza queste azioni, e chiediamo di nuovo che la Corea del Nord si astenga da ulteriori atti illegali e destabilizzanti", ha detto Harris al termine dell'incontro, organizzato in via straordinaria a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Bangkok. "Ho riaffermato il nostro ferreo impegno nei confronti dei nostri alleati dell'Indo-Pacifico. Assieme, i Paesi qui rappresentanti continueranno a sollecitare la Corea del Nord ad assumere un impegno diplomatico serio e sostenuto", ha detto la vicepresidente. Il premier giapponese Fumio Kishida, che ha preso parte all'incontro, ha dichiarato che "le provocazioni (della Corea del Nord) proseguono con una frequenza senza precedenti. Ho ripetuto che non possiamo assolutamente tollerarlo". (segue) (Fim)