Corea del Nord: vicepresidente Usa Harris condanna lancio missile balistico (4)

- Ieri mattina la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico in direzione del Mar del Giappone dalla sua costa orientale. In una nota ufficiale, il ministero degli Esteri nordcoreano ha definito il lancio di ieri una una risposta alle recenti esercitazioni militari congiunte intraprese da Corea del Sud e Stati Uniti, e all’incontro tra i leader di quei due Paesi e del Giappone al margine del vertice dell’Asean, il 13 novembre scorso. Il ministro degli Esteri della Corea del Nord Choe Son-hui, citato dai media di Stato di quel Paese, ha contestato l’incontro trilaterale, durante il quale Washington, Seul e Tokyo hanno annunciato un ulteriore aumento della cooperazione nel campo della difesa in risposta alle provocazioni di Pyongyang. Choe ha avvertito che tali dichiarazioni e le recenti esercitazioni congiunte non faranno che aggravare la crisi di sicurezza nella Penisola coreana: “Gli Usa si accorgeranno presto di condurre una scommessa della quale si pentiranno”, ha dichiarato il ministro. (segue) (Fim)