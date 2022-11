Corea del Nord: vicepresidente Usa Harris condanna lancio missile balistico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Pyongyang ha rivolto un avvertimento diretto anche al Giappone, affermando che Tokyo “pagherà un prezzo elevato” se proseguirà la persecuzione dei cittadini nordcoreani in quel Paese. In un comunicato rilanciato dall’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (“Kcna”), Pyongyang afferma di ritenere “l’oppressione” dei coreani in Giappone una sfida alla sua dignità e sovranità. Il comunicato sembra fare riferimento a un aumento degli episodi di discriminazione e odio contro gli studenti etnici coreani nelle scuole in Giappone, segnalato dalle stesse autorità del Paese. Il comunicato fa anche riferimento al missile balistico nordcoreano che ha sorvolato il Giappone il mese scorso: “Abbiamo solennemente dichiarato che il lancio di un nuovo tipo di missile balistico a raggio intermedio il 4 ottobre scorso è un avvertimento ai nostri nemici”, riporta “Kcna. “Se l’avvertimento condurrà a risultati concreti, dipenderà dall’attitudine delle forze ostili, incluso il Giappone”. (Fim)