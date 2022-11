Regno Unito: oltre 3 mila minori perquisiti dalla polizia in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Più di 3 mila minori sono stati perquisiti dalla polizia del Regno Unito l'anno scorso, un terzo dei quali neri. È quanto emerge dai dati del ministero dell'Interno, secondo cui ci sono state un totale di 65.336 perquisizioni effettuate da 28 delle 43 forze di polizia operative in Inghilterra e Galles nell'anno sino a marzo secondo i dati ufficiali. Analizzando tali cifre, tuttavia, emerge che 3.133 persone perquisite avevano un'età compresa tra i 10 e i 17 anni, mentre il 19 per cento erano adulti neri, una quota che sale al 35 per cento tra i minori di 18 anni. Il ministero non ha reso disponibili i dati sul genere dei bambini perquisiti, ma nella cifra complessiva si evidenzia il 15 per cento era di sesso femminile. Alcuni attivisti hanno descritto tali dati come "spaventosi" e "inquietanti" e hanno invitato i vertici del governo e della polizia a indagare sul motivo per cui così tanti bambini sono stati sottoposti a perquisizione. (Rel)