Regno Unito: in arrivo il maltempo, pioggia, vento e rischi per i trasporti

- Il Regno Unito si prepara a subire una serie di eventi meteorologici avversi già nelle prossime ore, dopo aver affrontato un clima insolitamente caldo per questo periodo dell’anno. Nell’est della Scozia e nel nord-est dell'Inghilterra sono previste per la giornata odierna forti precipitazioni, in alcuni casi con oltre 100 millimetri di pioggia. In arrivo anche venti molti forti che determineranno l’imposizione di zone di sicurezza lungo le coste per evitare che mareggiante e onde di grandi dimensioni possano mettere in pericolo la vita delle persone. "Potrebbero esserci delle interruzioni ai trasporti, compresi i traghetti e la rete stradale", ha detto il meteorologo della Polizia metropolitana, Tom Morgan.(Rel)