Apec: Xi Jinping, Cina potrebbe ospitare terzo Forum sulla Nuova via della seta nel 2023

20 luglio 2021

- La Cina prenderà in considerazione l’eventualità di ospitare il terzo Forum sulla Nuova via della seta per la cooperazione internazionale il prossimo anno, per conferire slancio allo sviluppo della regione Asia-Pacifico e del resto del mondo. Questo l’annuncio del presidente Xi Jinping nel suo intervento al vertice della Cooperazione economica per l’Asia-Pacifico (Apec), in corso a Bangkok. La Cina ha tenuto le precedenti edizioni del forum rispettivamente nel 2017 e nel 2019, per poi sospendere definitivamente i lavori durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19. Al summit thailandese, Xi ha ribadito la disponibilità della Cina a condividere le sue opportunità di sviluppo, evidenziando l’importanza di cooperazione, rispetto reciproco e solidarietà per favorire il progresso regionale e globale. “Noi tutti dovremmo aderire aderire ad un concetto di sicurezza comune, globale, cooperativo e sostenibile, rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dei Paesi e non interferire nelle loro questioni interne. È necessario rispettare il percorso di sviluppo scelto da ognuno (...), prestare attenzione alle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate da tutti i Paesi e risolvere le problematiche attraverso il dialogo e la consultazione”, ha detto il presidente cinese. (segue) (Fim)