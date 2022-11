Apec: Xi Jinping, Cina potrebbe ospitare terzo Forum sulla Nuova via della seta nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Per realizzare la “la prosperità comune” nell’Asia-Pacifico, Xi ha invocato il rafforzamento e l’integrazione delle politiche macro-economiche, la promozione del regionalismo aperto e la liberalizzazione di commerci e investimenti. Ha inoltre proposto di investire nello sviluppo a basse emissioni, promuovere l’aggiornamento e la trasformazione delle risorse energetiche, nonché di incrementare la cooperazione tecnologica. In risposta all’aumento del protezionismo e a “problematiche complesse” come l’inflazione e le carenze alimentari ed energetiche, Xi ha evidenziato l’importanza del “reciproco sostegno” e di favorire la stabilità regionale approfondendo il partenariato Asia-Pacifico all’insegna di fiducia reciproca, tolleranza, cooperazione e vantaggi diffusi. (Fim)