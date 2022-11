Regno Unito: sondaggio, elettori non si fidano di Sunak e Braverman su gestione flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori britannici non si fidano delle capacità del primo ministro Rishi Sunak e della ministra dell’Interno Suella Braverman di affrontare il problema dei migranti che attraversano il Canale della Manica e hanno poca fiducia sulla loro politica che prevede i ricollocamenti in Ruanda. È quanto emerge da un sondaggio effettuato dal quotidiano “The Independent”, secondo cui il 37 per cento degli elettori afferma di fidarsi più del Partito laborista per gestire il problema migranti rispetto a solo il 23 per cento che appoggia le politiche del governo guidato dai conservatori. Solo il 20 per cento dei partecipanti al sondaggio ha affermato di fidarsi di Braverman e sulle sue capacità di fornire una soluzione soddisfacente al fenomeno dell’immigrazione illegale, mentre il 61 per cento si è espressa in maniera contraria. Leggermente superiore il consenso a favore di Sunak, pari al 29 per cento, mentre il 57 per cento degli intervistati sostiene che non sia in grado di gestire il problema. Ben più elevato, di contro, il sostegno a favore di Keir Starmer, leader del Partito laborista, cui il 34 per cento delle persone che hanno partecipato al sondaggio assegna la propria fiducia sulla capacità di gestire l’immigrazione illegale attraverso la Manica. (Rel)