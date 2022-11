Energia: Calvosa (Eni), flussi di gas dall'Algeria raddoppiati entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Algeria è per noi un partner storico, lavoriamo nel Paese dal 1981 supportandolo nella scoperta e nello sviluppo delle risorse. Italia e Algeria sono collegati dal Transmed, noto anche come gasdotto Enrico Mattei e quel nome racchiude un forte valore simbolico perché l'infrastruttura rappresenta e materializza un 'ponte' tra i due Paesi, di cui Mattei è stato il primo artefice". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" Lucia Calvosa, presidente di Eni, che parla da Bir Rebaa Nord, nel bacino del Berkine, nella parte sudorientale dello Stato africano - dove è volata con l'amministratore delegato del gruppo, Claudio Descalzi, e con l'intero consiglio di amministrazione, per l'inaugurazione ieri, insieme a Sonatrach, del Solar Lab e la posa della prima pietra di un impianto fotovoltaico da 10 megawatt -, e ribadisce "la rilevanza fondamentale" della partnership con gli algerini "data la grande disponibilità che stanno dimostrando con le forniture addizionali di gas". Poi spiega che ruolo ha questo binario nel progressivo addio al gas di Mosca: "A sostituire il gas russo sarà in gran parte il gas dall'Algeria, le cui forniture destinate a Eni raddoppieranno da circa 9 miliardi di metri cubi annui a circa 18 miliardi metri cubi entro il 2024. Di questi 9 miliardi addizionali, una parte è già arrivata e l'altra arriverà progressivamente durante il 2023". (segue) (Res)