Energia: Calvosa (Eni), flussi di gas dall'Algeria raddoppiati entro il 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha affiancato il governo nella cruciale partita della diversificazione energetica e della sicurezza delle forniture: "Il gruppo - osserva il presidente - ha profuso il massimo impegno in questa direzione, nell'interesse dell'Italia, facendo leva sulle alleanze con i Paesi nei quali investe da anni. Il management con grande rapidità e abilità ha predisposto un piano di progressiva sostituzione del gas russo in portafoglio alla società, che consentirà a Eni e all'Italia di sostituire circa 20 miliardi di metri cubi all'anno di gas russo entro l'inverno 2024-2025. Riusciremo a coprirne oltre il 50 per cento a partire da questo inverno, circa l'80 per cento nell'inverno 2023-2024 e il 100 per cento in quello successivo". Il gas ci accompagnerà ancora per molto: "Dobbiamo utilizzare - e utilizziamo - le fonti meno inquinanti, come il gas e dobbiamo continuare a investire per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Quando sul lato delle nuove energie avremo costruito un sistema solido, le energie tradizionali, dopo essere state progressivamente ridotte, potranno essere abbandonate", ha concluso Calvosa. (Res)