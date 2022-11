Governo: Calenda, manca una visione di Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Riconosco a Giorgia Meloni la fermezza con cui sta mantenendo l'Italia schierata con gli Usa e con la Nato sulla guerra in Ucraina. E penso che la storia di una donna che parte da una condizione svantaggiata e che diventa presidente del Consiglio sia una bella storia. Una giovane 'underdog' che ce l'ha fatta, bene. Ma qui manca una visione di Paese: che cosa vuole fare la presidente del Consiglio sulla sanità, sulla scuola, sulle imprese? Non si capisce. Per ora prevale l'agenda Salvini". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" Carlo Calenda. Domani a Napoli la sua Azione inizierà il processo che porterà alla fusione con Italia Viva: "Intanto eleggiamo Mara Carfagna presidente di Azione. La cosa che vogliamo dimostrare è che gli steccati tra chi viene dalle culture riformiste, liberali e popolari devono essere abbattuti è la stessa logica per cui abbiamo candidato Letizia Moratti alla guida della Lombardia". Lunedì il Com dovrebbe approvare la Legge dl bilancio: "Se prendiamo i 'titoli' di questo governo - dalle ong al tetto al contante, dalla pace fiscale al condono, da quota 41 alla flat tax sulle partite Iva - sembra di essere all'anno zero delle piccole mancette elettorali. Noi abbiamo voluto premiare con l'astensione una Nadef equilibrata, non avventuristica, che metteva con grande chiarezza i soldi in più sul caro energia. Dopodiché i restanti 9 miliardi a disposizione del governo Salvini se li è già mangiati". (segue) (Res)