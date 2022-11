Migranti: Tajani, problema da risolvere a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esterri, Antonio Tajani, in una intervista alla "Stampa" spiega che "l'Italia non ha creato nessun incidente diplomatico, né con la Germania prima né con la Francia poi. Abbiamo posto un problema di rispetto delle regole. L'immigrazione si può risolvere solo a livello europeo. Ci sono due fronti: i Balcani e il Nordafrica". Il trattato di Dublino - continua - appare superato. Quindi bisogna trovare in fretta nuove regole, per coniugare accoglienza e difesa dei confini europei. L'ho detto ai miei colleghi dell'Ue l'altro giorno a Bruxelles. Io non ho detto che la Germania ne deve accogliere mille, il Belgio 200 e Cipro 50, io ho posto una questione strategica. E dobbiamo accelerare". Secondo Tajani, "mentre cerchiamo di risolvere il problema dei 90 mila migranti che sono arrivati in Italia, non dobbiamo perdere di vista la questione più ampia: la stabilità dei Balcani e dell'Africa. Le previsioni dicono che gli africani saranno tre miliardi nel 2050 e bisogna far in modo che le condizioni materiali migliorino. Perché è ovvio che chi non ha da mangiare scappa da un'altra parte". (segue) (Res)