Migranti: Tajani, problema da risolvere a livello europeo (2)

- Misure concrete: "L'Europa deve mettere almeno 100 miliardi, da spendere con una strategia. L'Italia deve assumere un ruolo decisivo in questo e rafforzare la nostra presenza in Nord Africa, Balcani e Sudamerica". Il bilaterale di Meloni con Xi Jinping ha rimesso al centro il tema della Via della Seta: "Io ho sempre avuto dei dubbi. Dopodiché la Cina è un interlocutore, ma anche un concorrente. Ci sono divergenze di vedute sui diritti umani e sul commercio, ma i cinesi non sono nemici". L'Italia appare legata come mai agli Stati Uniti: "Con il segretario di Stato Antony Blinken ho avuto un incontro lungo e molto positivo, persino affettuoso. E quello di Biden con Meloni mi è sembrato ottimo. Ho trovato solo aperture verso questo governo", ha concluso Tajani. (Res)