Ucraina: Tajani, non c'è pace senza giustizia

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista alla "Stampa" spiega come il governo ha gestito la crisi del missile caduto in Polonia: "Abbiamo dimostrato di avere i nervi saldi. Siamo stati in contatto con tutti, ma non abbiamo fatto dichiarazioni e commenti fino a che non si è chiarita la vicenda". Quanto alla pace, "è tutto in mano alla Russia, se decide di fare una de-escalation, allora si può invitare l'Ucraina a sedersi intorno a un tavolo. Tutti vogliamo la pace, ma non c'è pace senza giustizia. Questa è la linea italiana". Non ci sono spiragli positivi: "Non li vedo. Siamo lontani dalla pace. La situazione sembrava meno tesa, ma i russi hanno di nuovo gettato benzina sul fuoco. Dopo l'incontro tra russi e americani, alcuni messaggi della Casa Bianca, Putin ha deciso di lanciare centinaia di missili contro le città, anche in queste ore. In tempi brevi non vedo soluzioni positive". Quanto al dibattito sull'invio di armi, "non abbiamo nessun problema nel coinvolgere il parlamento, ma l'invio è autorizzato fino alla fine dell'anno", ha concluso Tajani.(Res)