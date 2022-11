Ucraina: Crosetto, l'obiettivo è arrivare alla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" spiega che in questo momento ha "un dovere: seguire una guerra che l'Italia non ha voluto o cercato e farlo nel modo più serio possibile. L'obiettivo è farla finire e arrivare alla pace". Missili sulla Polonia. Un pericolo scampato: "L'altro giorno, quando è arrivata la notizia, ero molto preoccupato. Non per l'immediata escalation verso la guerra, perché conosco il buon senso e la prudenza con cui si muovono le organizzazioni militari, ma per l'eventuale peggiorare della situazione. Se fossero stati missili russi, sarebbe stato difficile contenere la reazione di Paesi molto più nervosi di noi: vivono la presenza russa, e pure ex sovietica, sui loro confini con un senso di forte ostilità". Dunque, è certo: la colpa non è dei russi: "No, ma ciò non toglie che l'attacco russo all'Ucraina ha cambiato strategia: ora si rivolge contro le popolazioni civili e punta a provocare esodi di massa di milioni di persone che devono decidere se morire di freddo o lasciare le loro case. Distruggere le infrastrutture ucraine e mettere al buio le città vuol dire puntare a esportare la guerra in Europa, mandandoci migliaia di profughi per punirci di aver voluto aiutare l'Ucraina". Poi rassicura le opposizioni: "Il governo dovrà fare per forza un passaggio in Parlamento. L'autorizzazione agli invii di armi scade nel 2022 e va prorogata nel 2023. La linea da seguire per un eventuale sesto invio di armi la deciderà il governo, non io da solo. Trovo curioso, però, che chi ha voluto e votato per una prima autorizzazione del Parlamento e per il passaggio al solo Copasir, quando sosteneva il governo Draghi (M5s, Pd, Iv, Lega, FI), ora abbia cambiato linea", ha concluso Crosetto. (Res)