Migranti: Crosetto, tema non in via di soluzione

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a "Quotidiano Nazionale" osserva che "il tema migranti non è in via di soluzione. Ne parleremo ancora per molto. Meloni ha messo il tema sul tavolo: vuole regole chiare. I migranti non possono essere un problema solo dell'Italia. Sarà un problema, anzi, in crescita esponenziale, nei prossimi decenni, quando avremo non migliaia di profughi che scapperanno all'anno, ma 70 mila al giorno". "Se non facessimo nulla, - aggiunge - sarebbe un disastro. L'Africa è stata depredata per secoli dai Paesi europei, oggi lo è dalla Russia e dalla Cina". Ecco, la Cina. Meloni ha visto Xi Jinping: "La Meloni ha insistito sull'importanza e le potenzialità dei nostri prodotti di alto livello (tecnologia, cibo, moda) e ha chiesto che la Cina si apra all'import italiano. L'adesione cinese all'acquisto di aerei di costruzione italo-francese sarebbe un dato assai positivo", ha concluso Crosetto. (Res)