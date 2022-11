Migranti: Piantedosi, la situazione attuale non è sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea dura del governo sul contrasto all'immigrazione clandestina sta infiammando il dibattito politico: "È evidente - spiega il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi al "Giornale" - che la situazione attuale non è più a lungo sostenibile per il nostro Paese. Quest'anno sono già oltre 93.000 gli sbarchi di migranti sulle coste italiane, circa il 60 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. L'immigrazione illegale va fermata: fa arricchire i trafficanti di esseri umani, toglie dignità ai migranti e li espone al rischio di naufragio, genera un forte sentimento di insicurezza, alimenta fenomeni di criminalità, di marginalizzazione e di degrado urbano". "Il governo - aggiunge - andrà avanti lungo la strada già intrapresa sulla base di un programma premiato dagli elettori. Le nostre proposte sono chiare: più forte coinvolgimento dell'Ue, accordi con i Paesi di origine e transito dei migranti, rafforzamento dei canali di ingresso regolari anche valorizzando ulteriormente l'esperienza dei corridoi umanitari". Gli sbarchi sono diventati il primo banco di prova del governo sul fronte interno: "L'immigrazione è un fenomeno epocale legato al contesto internazionale e alle gravissime condizioni economiche e sociali in cui versano tante popolazioni. Per questo ho fatto in Parlamento riferimento ad un piano Mattei per l'Africa sollecitato dal presidente Meloni come strumento di sviluppo economico e sociale necessario a dare concretezza al diritto di ogni individuo di scegliere liberamente di continuare a vivere dove è nato e quindi di non essere costretto a lasciare la propria terra". (segue) (Res)