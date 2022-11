Migranti: Piantedosi, la situazione attuale non è sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho anche detto - ricorda il ministro - che occorre che i flussi migratori siano comunque governati dagli Stati e che il loro peso non possa ricadere esclusivamente sui Paesi di primo ingresso tenuto anche conto che il sistema dei ricollocamenti ad oggi non ha sinora prodotto i risultati sperati". Il braccio di ferro con la Francia non ha lasciato strascichi nei rapporti tra due Paesi: "Con la Francia condividiamo da sempre valori e visioni e sarà sempre così. Il governo italiano vuole soltanto arrivare ad una soluzione di sistema a livello europeo per bloccare le partenze e rafforzare gli ingressi regolari. Io credo che questo interessi tutti i partner europei: gestire insieme il fenomeno migratorio è una necessità e un'opportunità per garantire sicurezza e sviluppo economico e sociale dei nostri Paesi". A livello europeo qualcosa sembra muoversi sulla necessità di sostenere l'Italia nell'assalto alle nostre coste: "Vedo tanti segnali positivi. Ieri, in Germania, al vertice del G7 dei ministri dell'Interno, ho incontrato la mia omologa tedesca Faeser con la quale abbiamo condiviso la necessità di una forte iniziativa Ue sul tema migratorio che passi per accordi con i Paesi terzi. Analoga convergenza di obiettivi l'ho riscontrata nel bilaterale con la commissaria europea Johansson. Mi aspetto passi importanti già nei prossimi vertici europei", ha concluso Piantedosi. (Res)