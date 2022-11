Serbia: Vucic a colloquio con rappresentanti Ue a margine del Forum per la pace di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha avuto un incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e la sicurezza, Josep Borrell, e l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. Secondo quanto reso noto da Vucic su Instagram, l’incontro è avvenuto a margine del quinto Forum per la pace di Parigi. Al centro dei colloqui è stata l'attuale situazione in Kosovo, oltre che il percorso europeo della Serbia. "Ho sottolineato che è della massima importanza che le istituzioni europee e gli Stati membri dell'Ue mantengano una posizione ferma sul fatto che Pristina dovrebbe finalmente iniziare ad adempiere ai propri obblighi, che, soprattutto, si riferiscono alla formazione dell'Unione dei comuni serbi", ha affermato Vucic.(Seb)