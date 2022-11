Kosovo-Serbia: Borrell, contesto geopolitico richiede superamento del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, accompagnato dal rappresentante speciale Ue Miroslav Lajcak, ha incontrato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, nel corso di due riunioni separate a margine del Forum per la pace di Parigi. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas). "L'attuale contesto geopolitico rende ancora più imperativo il superamento dei retaggi del passato e l'avvio di negoziati significativi su ciò che conta davvero per il Kosovo, per la Serbia, per i loro popoli e per l'intera regione, ovvero la normalizzazione delle relazioni tra le due parti come fattore chiave per farle avanzare nel loro rispettivo percorso europeo", ha dichiarato Borrell. L'obiettivo degli incontri era quello di affrontare le sfide critiche nelle relazioni tra Belgrado e Pristina. (segue) (Beb)