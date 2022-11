Serbia: ministro Difesa incontra ambasciatore cinese, focus su integrità e sovranità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic ha incontrato l'ambasciatore cinese a Belgrado, Chen Bo, ringraziandola per il sostegno "senza riserve" che la Cina dà nel preservare la sovranità e l'integrità territoriale della Serbia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Vucevic ha affermato che la posizione della Cina sulla questione del Kosovo è sempre stata "di principio e coerente", il che è "una prova di sincera amicizia", sottolineando che il nuovo governo della Serbia, "nonostante tutte le sfide, continuerà a condurre una politica responsabile di pace e cooperazione, impegnata a rispettare il diritto internazionale e a dare piena attuazione agli accordi fin qui raggiunti". Chen Bo dal canto suo ha ribadito che "il sostegno reciproco tra Serbia e Cina in materia di sovranità e integrità territoriale" e "gli ottimi rapporti tra i due presidenti" sono la conferma della tradizionale "amicizia d'acciaio" tra i due Paesi. L'ambasciatore cinese ha inoltre sottolineato che la cooperazione nel campo della difesa rafforza ulteriormente le relazioni tra Belgrado e Pechino, benché esista spazio per un suo ulteriore miglioramento. (Seb)