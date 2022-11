Giappone: già rientrato nel Paese il documentarista scarcerato dalla giunta del Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toru Kubota, il documentarista scarcerato ieri dalla giunta militare del Myanmar assieme ad altri 6mila detenuti, in occasione della Giornata nazionale birmana, ha già fatto rientro in Giappone. Lo riferiscono i media giapponesi, che hanno raccolto le prime dichiarazioni di Kubota al suo arrivo all'aeroporto Haneda di Tokyo. "Avverto un sentimento di gratitudine che non posso descrivere per essere stato scarcerato anticipatamente, pur essendo stato condannato a 10 anni di reclusione", ha detto il documentarista 26enne, che era stato arrestato lo scorso 30 luglio mentre filmava proteste contro la giunta a Yangon, la capitale economica e più grande città del Myanmar. Kubota ha dichiarato di non aver subito abusi durante i mesi della sua prigionia. (segue) (Git)