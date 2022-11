Ucraina: direttore summit ad Apec, incontro Bangkok ultima possibilità per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico in programma oggi e domani a Bangkok, in Thailandia, potrebbe essere l'ultima occasione nel contesto della recente serie di eventi diplomatici di alto profilo per forgiare un consenso favorevole a colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnbc" Kasemsit Pathosak, direttore esecutivo dell'Apec Ceo Summit, in corso a margine del vertice. Kasemit ha anche fatto riferimento alle dichiarazioni del segretario di Stato Usa Antony Blinken: quest'ultimo ha dichiarato ieri che far fronte alle conseguenze del conflitto in Ucraina sull'economia globale è la questione al centro dell'incontro dell'Apec. (Fim)