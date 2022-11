Apec: Macron, "enorme errore" dividere il mondo in blocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi che dovrebbe esistere un "singolo ordine mondiale", e ha sollecitato i capi di Stato e governo a evitare che il pianeta venga diviso in blocchi di influenza che fanno capo a Stati Uniti e Cina. Macron, che si trova a Bangkok per gli annuali incontro della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), ha avvertito che un numero crescente di Paesi si trova forzato a dover scegliere tra la fedeltà a Pechino e quella a Washington: "E' un errore enorme", ha ammonito il capo dello Stato francese. Macron ha affermato in particolare che l'Asia-Pacifico non dovrebbe diventare arena di uno scontro tra potenze: "Non crediamo nell'egemonia e nel confronto. Crediamo nella stabilità e nell'innovazione", ha detto il presidente francese. (Fim)