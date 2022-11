Apec: premier thailandese Prayuth, "necessario focus su crescita sostenibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-o-cha, ha sollecitato a guardare oltre gli sforzi di ripresa post-pandemia a concentrarsi sull'edificazione di un mondo "sostenibile e inclusivo", nel suo discorso di apertura del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Bangkok. "Non possiamo più vivere come un tempo. Dobbiamo adattare la nostra prospettiva, il nostro stile di vita e le modalità con le quali conduciamo gli affari", ha detto il primo ministro. Questa mattina il portavoce del governo della Thailandia, Anucha Burapachaisiri, ha annunciato tramite una nota che nel corso del vertice di due giorni Bangkok intende premere verso un'Area di libero scambio dell'Asia-Pacifico (Ftaap), inizialmente proposta nel 2006 e nuovamente sostenuta dai ministri dell'Apec riunitisi ieri. (Fim)