Usa: massacro di Uvalde, ex capo della polizia incaricato si dimette

- L’ex capo della polizia di Uvalde, in Texas, ha annunciato le sue dimissioni. Mariano Vargas era il capo della polizia incaricato all’epoca del massacro avvenuto a maggio di quest’anno alla Scuola elementare Robb di Uvalde, quando il 18enne Salvador Ramos ha ucciso 19 bambini e due insegnanti con un fucile d’assalto. Pargas è stato sospeso dall’incarico già a luglio, dopo che un audio pubblicato dall’emittente “Cnn” ha dimostrato che il poliziotto si sarebbe allontanato dalla classe durante il massacro, ignorando le richieste di aiuto dei sopravvissuti che si trovavano all’interno. Gli agenti di polizia hanno fatto irruzione nella stanza dopo 77 minuti, uccidendo l’assalitore. Tuttavia, un tempo così prolungato per rispondere all’emergenza ha portato alle aspre critiche dell’opinione pubblica, e a numerosi licenziamenti nel corpo di polizia del distretto scolastico della città texana. (Was)