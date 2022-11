Usa: polizia di frontiera, agente ucciso dopo sparatoria con trafficanti a largo di Porto Rico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente dell’Agenzia federale per le dogane e la protezione delle frontiere è rimasto ucciso a seguito di una sparatoria con due presunti trafficanti nel canale della Mona, a circa 15 chilometri dalle coste di Porto Rico. Stando ad una nota dell’agenzia, a seguito dell’incidente sono rimasti feriti anche altri due agenti. Il canale della Mona è notoriamente un passaggio utilizzato dai trafficanti per trasportare negli Stati Uniti la droga proveniente dall’America latina. “La mattina del 17 novembre, tre agenti sono stati coinvolti in una sparatoria con due individui che si trovavano a bordo di una imbarcazione di presunti trafficanti, a circa 14 miglia dalle coste di Porto Rico”, si legge nella nota. Almeno uno dei due trafficanti sarebbe rimasto ucciso dopo lo scontro a fuoco, mentre il secondo sarebbe stato arrestato. (Was)