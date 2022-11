Usa: governo chiederà a Corte suprema di sbloccare piano per la cancellazione del debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti chiederà alla Corte suprema di sbloccare il piano per la cancellazione del debito studentesco, la cui partenza è attualmente sospesa a causa di una serie di azioni legali che ne hanno chiesto la cancellazione. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che la sospensione dei pagamenti da parte dei debitori è in scadenza a dicembre. Il dipartimento della Giustizia avrebbe chiesto ad una corte di appello di New Orleans, in Louisiana, di sospendere le decisioni che hanno bloccato la partenza del piano, affermando di voler fare anche riferimento alla Corte suprema. (Was)