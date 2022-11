Usa: governatore repubblicano dell’Arkansas valuta la candidatura alla Casa Bianca nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dell’Arkansas, Asa Hutchinson, sta “prendendo seriamente in considerazione” la possibilità di candidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Parlando all’emittente “Cnn”, ha detto di stare valutando questa eventualità “sempre di più, dopo le elezioni di medio termine: credo che un governatore che ha dimostrato di risolvere problemi sarà in grado di ottenere un buon numero di consensi, rappresentando una buona alternativa”. Secondo Hutchinson, la performance inferiore alle aspettative registrata dai repubblicani alle elezioni di medio termine della settimana scorsa è dovuta ai singoli candidati, e non al partito. (Was)