Migranti: Usa rafforzano centri di accoglienza in previsione di nuovi arrivi da Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti sta espandendo un centro per l’accoglienza dei migranti nella baia di Guantanamo, e sta valutando anche la possibilità di disporre strutture analoghe nelle Isole Bahamas o nel territorio di Turks e Caicos in previsione di una nuova migrazione di massa proveniente da Haiti. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che l’amministrazione del presidente Joe Biden ha organizzato una serie di incontri informali negli ultimi mesi, per capire come organizzare l’accoglienza e il successivo rimpatrio di migliaia di migranti verso l’isola. (Was)