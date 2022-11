Usa: Twitter, nuovo round di dimissioni dopo ultimatum di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova ondata di dimissioni all’interno di Twitter, dopo che il nuovo proprietario, Elon Musk, ha dato ai dipendenti fino al 17 novembre per comunicare se hanno intenzione di continuare a lavorare per la società. L’emittente “Cnbc” ha riportato una serie di messaggi interni inviati tra dipendenti sull’applicazione Slack, con i saluti di dozzine tra ingegneri e altri lavoratori. Non è ancora chiaro quanti siano ad essersi licenziati, ma nel messaggio inviato nei giorni scorsi ai dipendenti, Musk ha affermato che la piattaforma ha davanti a sé “un futuro complicato: in un mondo sempre più competitivo, dobbiamo aumentare le ore e l’intensità del lavoro”. In una nuova comunicazione inviata giovedì, Musk ha detto che i manager di Twitter dovranno incontrare i dipendenti in presenza ogni settimana (almeno una volta al mese), e che potrebbero essere licenziati se permetteranno ai dipendenti di lavorare da remoto senza un motivo concreto. (Was)