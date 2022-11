Usa: massacro di Buffalo, Payton Gendron si dichiarerà colpevole di tutte le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Payton Gendron, il 19enne che a maggio di quest’anno ha aperto il fuoco in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York, uccidendo dieci afroamericani, si dichiarerà colpevole di tutte le accuse. Lo ha annunciato uno degli avvocati delle famiglie delle vittime, John Elmore, ricordando che nei confronti di Gendron sono stati avanzati 25 capi d’accusa per omicidio di primo grado, tentato omicidio, crimini d’odio e terrorismo. Se condannato, il 19enne rischia l’ergastolo. Gendron comparirà in tribunale lunedì prossimo, e ha in programma di rinunciare al suo diritto a ricorrere in appello. (Was)