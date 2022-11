Usa: indagine su attività di Biden e famiglia, repubblicani pubblicano un rapporto di 32 pagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti repubblicani del Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti hanno pubblicato un rapporto di 32 pagine riguardo una indagine condotta sul presidente Joe Biden e la sua famiglia. Nel documento, pubblicato all’indomani delle elezioni di medio termine e della conquista di una maggioranza repubblicana alla camera bassa del Congresso, viene sottolineato che le indagini sono tese a “stabilire se la figura del presidente sia stata compromessa dai governi di Paesi stranieri”. Giovedì mattina, i deputati repubblicani James Comer e Jim Jordan hanno accusato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di essere “attivamente coinvolto” in rapporti d’affari all’estero che coinvolgerebbero anche il figlio Hunter. “La commissione valuterà i rapporti del presidente Joe Biden con i partner stranieri di altri membri della sua famiglia, per stabilire se la sua figura sia stata compromessa da soldi o influenze estere”, ha detto Comer in conferenza stampa, aggiungendo che “questa è una indagine su Joe Biden”. Nel rapporto viene anche sottolineato che le indagini continueranno finché non sarà possibile “stabilire e quantificare eventuali attività di lobbying o rapporti di natura finanziaria tra i familiari di alcuni funzionari di governo e gli esecutivi di altri Paesi”. (Was)