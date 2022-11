Usa: Amazon, altri licenziamenti previsti per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon si aspetta di licenziare altri dipendenti il prossimo anno, dopo i recenti tagli al personale che hanno coinvolto circa 10 mila persone. Lo ha detto l’amministratore delegato, Andy Jassy, in un messaggio ai lavoratori, aggiungendo che il processo di pianificazione attualmente in corso “andrà avanti anche il prossimo anno, a causa delle difficoltà associate ad una rapida espansione nell’ultimo periodo e all’attuale contesto macroeconomico”. Tutto questo, ha continuato, significa che “ci saranno altri tagli, la cui decisione sarà annunciata all’inizio del 2023”. (Was)