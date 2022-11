Giappone: già rientrato nel Paese il documentarista scarcerato dalla giunta del Myanmar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Asean si impegnerà a coinvolgere nell’attuazione del Consenso tutte le parti interessate, “in modo flessibile e informale”, nonché neutrale, principalmente attraverso il suo inviato speciale. La rappresentanza non politica del Myanmar potrà essere rivista in caso di necessità. L’Asean ha esortato tutte le parti coinvolte ad allentare la tensione e a esercitare moderazione, ma ha sottolineato che le forze armate del Myanmar sono le forze militari più grandi nel Paese. Il Myanmar è stato esortato a facilitare il lavoro dell’Asean nella fornitura di assistenza umanitaria senza discriminazioni. Per l’attuazione del Consenso, è stato invocato anche l’aiuto delle Nazioni Unite e dei partner esterni. In aggiunta ai cinque punti, l’Asean non esclude di prendere in considerazione altri approcci. (segue) (Git)