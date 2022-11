Usa: uomo armato di spada, ascia e coltello entra nella sede del "New York Times"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato di una spada, un'ascia e un coltello è entrato nella sede del quotidiano statunitense "New York Times". Lo ha riferito la polizia di New York, secondo cui l'uomo di 27 anni non sembra aver minacciato nessuno, ma avrebbe chiesto di parlare con alcune persone impiegate presso la sede del quotidiano. L'uomo ha deposto le armi su sollecitazione del personale di sicurezza ed è stato trasferito in un vicino ospedale. (Was)