Giappone: indice prezzi al consumo accelera ancora a ottobre (2)

- L'economia del Giappone ha registrato una contrazione tra luglio e settembre scorsi, per la prima volta da quattro trimestri a questa parte. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati il 15 novembre dal governo di quel Paese, secondo cui nel terzo trimestre 2022 la terza economia mondiale ha registrato una decrescita su base trimestrale dell'1,2 per cento annualizzato. Il dato ha spiazzato gli economisti, che invece avevano previsto una crescita dell'1,1 per cento, e il Centro per la ricerca economica del Giappone, che anticipava una espansione dello 0,8 per cento. Il dato rappresenta comunque una crescita dell'1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato negativo è conseguenza di una serie di fattori esterni: nonostante le esportazioni siano cresciute dell'1,9 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, le importazioni hanno registrato un incremento del 5,2 per cento a causa del costo elevato dell'energia e della debolezza dello yen. (segue) (Git)