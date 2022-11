Giappone: indice prezzi al consumo accelera ancora a ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato martedì 8 novembre un bilancio addizionale di 29.100 miliardi di yen (199 miliardi di dollari) per l'anno fiscale corrente, da destinare a un vasto pacchetto di spesa teso a contenere le ricadute dell'inflazione su famiglie e imprese. Per raccogliere i fondi necessari, il governo giapponese emetterà obbligazioni per circa 22.800 miliardi di yen, allontanando ulteriormente gli obiettivi di riequilibrio fiscale nonostante il debito pubblico record accumulato dal Paese, che è già superiore a più di due volte il prodotto interno lordo nazionale. (segue) (Git)