Usa: si allarga lo scandalo dell'exchange di criptovalute Ftx

- I curatori fallimentari dell'exchange di criptovalute statunitense Ftx Group, collassato nelle ultime settimane dopo una crisi di liquidità da otto miliardi di dollari e la fuga del suo fondatore Sam Bankman-Fired, hanno trovato una situazione finanziaria ancora peggiore del previsto. Lo riferisce la stampa Usa, mentre continuano ad emergere accuse di totale assenza di vigilanza e sottrazione indebita dei fondi della clientela. "Nella mia carriera non ho mai visto un fallimento così completo dei sistemi di controllo aziendale e una così totale assenza di informazioni finanziarie credibili", ha dichiarato John Ray III, incaricato della procedura fallimentare di Ftx e neo-nominato amministratore delegato della società, nella documentazione presentata al tribunale fallimentare. La documentazione illustra una società dedita ad attività fraudolente, le cui operazioni erano concentrate nelle mani di Bankman-Fired, rifugiatosi alle Bahamas, e di una ristrettissima cerchia di individui "inesperti, ingenui e potenzialmente compromessi". Ray e i suoi collaboratori avrebbero localizzato "soltanto una frazione" degli asset digitali per miliardi di dollari ufficialmente dichiarati dall'azienda. Nei wallet della società sono stati rinvenuti 740 milioni di dollari di criptovalute: all'appello mancherebbero oltre due miliardi di dollari dei clienti dell'exchange, che secondo la stampa Usa rischiano di non rivedere più i fondi investiti. Ray ha anche attaccato direttamente Bankman-Fired, definendo le sue dichiarazioni "erratiche e fuorvianti". Lo scandalo di Ftx rischia di tramutarsi in un grave problema politico per il Partito democratico Usa: negli ultimi anni Bankman-Fired è stato infatti il secondo maggior donatore privato del partito, e soltanto in occasione delle ultime elezioni di medio termine ne ha sostenuto i candidati con circa 40 milioni di dollari. (Was)