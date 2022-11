Russia: Brittney Griner trasferita in colonia penale nell'ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cestista statunitense Brittney Griner è stata trasferita in una colonia penale a Yavas, nella regione occidentale russa di Mordovia. Lo hanno reso noto i suoi legali, secondo quanto riferisce la “Cnn”. “Possiamo confermare che Brittney ha iniziato a scontare la pena all'IK-2 in Mordovia. L'abbiamo visitata all'inizio di questa settimana. Brittney se la sta cavando bene e sta cercando di farsi forza mentre si adatta a un nuovo ambiente”, hanno fatto sapere i legali. La cestista è stata trasferita dalla sua prigione in Russia il 4 novembre per essere trasferita in una colonia penale, ma fino a oggi non era noto dove fosse reclusa. In precedenza Griner era detenuta in una struttura nei pressi di Mosca. Il tribunale regionale di Mosca ha condannato la cestista statunitense a nove anni di reclusione per contrabbando di olio di hashish.(Was)