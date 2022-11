Difesa: sottosegretario Usa incontra ministro israeliano, focus su Iran, Ucraina e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Usa, Colin Kahl, ha incontrato il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz. Lo riferisce una nota del Pentagono. Il colloquio si è incentrato sul futuro della cooperazione bilaterale nel contrasto alla minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano, e sulle attività destabilizzanti che le autorità di Teheran stanno portando avanti nella regione e nel campo internazionale. Il sottosegretario ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti nei confronti della sicurezza di Israele. Particolare attenzione è stata dedicata alla guerra in Ucraina, al terrorismo internazionale e alla necessità di allentare le tensioni in Cisgiordania. (Was)