- Il capo di Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, ha avuto una conversazione con il suo omologo ucraino. Lo ha confermato il portavoce del generale statunitense, Dave Butler, in una nota. “Il colloquio si è incentrato sulla situazione in Ucraina, e il generale Milley ha ribadito il sostegno incrollabile degli Stati Uniti alla sovranità e all’integrità territoriale del Paese”, ha detto. (Was)